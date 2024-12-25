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أهداف مباراة السعودية واليمن في بطولة كأس الخليج

09:19 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

نجح منتخب السعودية في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره منتخب اليمن بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وتقدم منتخب اليمن بهدفين مبكرين في الدقيقة 8 عن طريق هارون الزبيدي وفي الدقيقة 27 بواسطة عبد المجيد صبارة. لكن السعودية قلصت الفارق في الدقيقة 30 بواسطة محمد كانو.

وفي الشوط الثاني، سجل مصعب الجوير هدف التعادل للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 57. وفي الوقت القاتل، أحرز عبدالله الحمدان هدفًا قاتلًا في الدقيقة 93 ليمنح السعودية التقدم 3-2.

ورفع منتخب السعودية، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة، فيما استمر المنتخب اليمني في المركز الأخير بجدول الترتيب، دون أي نقاط.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس الخليج "خليجي 26"

1 - البحرين (3 نقاط).

2 - العراق (3 نقاط).

3 - السعودية (3 نقاط).

4 - اليمن (بدون نقاط).

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أهداف مباراة السعودية واليمن بطولة كأس الخليج خليجي26 مباراة السعودية واليمن ترتيب مجموعة السعودية
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