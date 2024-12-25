السعودية تحقق فوزاً صعباً على اليمن بثلاثية في بطولة كأس الخليج

كتب - محمد عبد الهادي:

نجح منتخب السعودية في قلب الطاولة على نظيره منتخب اليمن، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

وتأخر منتخب السعودية في النتيجة بداية اللقاء، قبل أن يعود ويحقق ريمونتادا في الدقائق الأخيرة، ويتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2.

وجاءت أهداف المباراة كالتالي:

لصالح منتخب اليومن، هارون الزبيدي في الدقيقة 8 و 27، وسجل لمنتخب السعودية كل من محمد كنو في الدقيقة 30، ومصعب الجوير في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، وعبدالله حمدان في الدقيقة 90+3.

بهذه النتيجة حصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية ليحتل المركز الثالث بعدما خسر في الجولة الأولى من منتخب البحرين، بينما يأتي منتخب اليمن في المركز الأخير بترتيب المجموعة بدون نقاط لخسارته للمباراة الثانية على التوالي.

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