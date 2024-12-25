"منافس الأهلي".. شباب بلوزداد يعلن انتهاء أزمة نجم الفريق وعودته للمران

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، إنهاء أزمة مهاجمه إسلام سليماني وعودته للتدريبات الجماعية، بعد انقطاعه عنها في اليومين الماضيين.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن إسلام سليماني مهاجم شباب بلوزداد، عاد لتدريبات الفريق الجماعية، استعداداً لمواجهة أولمبيك أقبو بالدوري المغربي.

وأشارت الصحيفة، أن اللاعب الجزائري تغيب عن تدريبات فريقه في الفترة الماضية، بسبب دخوله في أزمات مع إدارة الفريق، وهو ما كشفه عبد القادر عمراني المدير الفني للفريق في وقت سابق.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كلا من: "النادي الأهلي، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري".

وكان فريق شباب بلوزداد تلقى الهزيمة، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة.

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