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الاتحاد الإماراتي يشكو حكام خليجي 26 في بيان رسمي

06:22 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

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كتبت - نهى خورشيد:

أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً بشأن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الأبيض في مباراة الكويت ببطولة كأس الخليج "خليجي 26".

وجاء بيان الاتحاد الإماراتي كالأتي..

عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي رافقت لقاء المنتخبين الشقيقين الإماراتي والكويتي في خليجي زين 26, والتي أثرت في نتيجة المباراة.

وعبّر اتحاد الكرة عن انزعاجه من تلك الأخطاء، مؤكداً أن الكارت الأصفر الثاني الذي حصل عليه اللاعب كوامي غير صحيح، وبالتالي فإن طرده غير صحيح أيضا، فضلاً عن تدخلات " VAR" غير السليمة والتي تفتقد إلى الإنصاف.

وطالب الاتحاد من خلال الخطاب الذي أرسله للاتحاد الخليجي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البطولة ومصالح المنتخبات المشاركة من الأخطاء التحكيمية، مشيراً إلى أن تكرارها في مبارياته سيؤثر سلباً في البطولة وسمعتها.

ودعا اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى إعطاء التحكيم أولوية في كأس الخليج العربي, التي تحظى باهتمام المنتخبات المشاركة فيها، مؤكداً على ضرورة اختيار حكام مؤهلين لإدارة المباريات.

وكان المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم تلقى هزيمة من نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لخليجي 26.

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الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كأس الخليج الأخطاء التحكيمية خليجي 26 مباراة الكويت والإمارات
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