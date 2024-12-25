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"لتخطي بيكهام".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي

06:02 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره ليستر سيتي الإنجليزي غداً، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة الريدز أمام ليستر سيتي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى النجم المصري المصري محمد صلاح لتحقيق رقم تاريخي في مباراة الفريق غداً أمام ليستر، حيث في حال تمكن من تسجيل هدفاً في اللقاء، سيصل صلاح إلى الهدف رقم 100 رفقة الريدز، على ملعب "آنفيلد" ببطولة الدوري الإنجليزي.

وفي حال تمكن صلاح من تقديم تمريرة حاسمة في اللقاء، سيصل إلى 81 تمريرة حاسمة رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي، متخطياً ديفيد بيكهام لاعب مان يونايتد السابق، سيصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 103 مع الريدز في مختلف البطولات، ليصل إلى المركز السادس، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع الريدز.

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