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مستجدات في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي وهذا مركز محمد صلاح

02:46 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان
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    محمد صلاح
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    ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان1
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    محمد صلاح وساديو ماني
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كتبت-هند عواد:

تقدم ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان، إلى المركز العاشر في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، بهدفه في مرمى كومو، ليعادل رقم ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا.

ويعتبر ماركوس تورام وماتيو ريتيجي، الثنائي الوحيد من الدوري الإيطالي، في أول عشر مراكز بترتيب الحذاء الذهبي، إذ حصلا على 24 نقطة، بـ12 هدفا.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، ترتيب الحذاء الذهبي، بـ16 هدفا ما يعادل 32 نقطة، فيما يأتي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني برصيد 15 هدفا، ما يعادل 30 نقطة.

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