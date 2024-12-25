بعد التعادل.. طلب من جروس للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

كتبت-هند عواد

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز.

وتحدث جروس مع الاعبين، بخصوص سلبيات مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بالتعادل 2-2.

وطالب جروس اللاعبين بضرورة التركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مباراة الاتحاد السكندري التي لا بديل فيها سوى الفوز.

وفي نهاية الجلسة، منح جروس بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل.

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