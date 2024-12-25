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البحرين والعراق.. موعد مباراة صراع صدارة كأس الخليج

12:21 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

لاعبي منتخب البحرين

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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب البحرين لمواجهة العراق، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

واستهل المنتخب العراقي حامل لقب النسخة الماضية من كأس الخليج، مشواره بفوز صعب على اليمن، بهدف نظيف، فيما اقتنص المنتخب البحريني فوزا ثمينا من السعودية، بنتيجة 3-2.

موعد مباراة البحرين والعراق

تقام مباراة البحرين والعراق، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس الخليج.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والعراق

تنقل مباراة البحرين والعراق في الجولة الثانية من كأس الخليج، على القنوات التالي، SSC بتعليق فارس عوض، الكويت الرياضية بتعليق أحمد البلوشي، دبي الرياضية بتعليق رؤوف خليف، الكأس 1 بتعليق خليل البلوشي.

ترتيب مجموعة البحرين والعراق

يتصدر منتخب البحرين، ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، متفوقا على العراق بفارق الأهداف، فيما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثالث، دون نقاط، وتذيل منتخب اليمن المجموعة.

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منتخب البحرين كأس الخليج منتخب العراق
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