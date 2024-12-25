حسام عاشور: دخلت في اكتئاب 8 أشهر بعد رحيلي عن الأهلي

كتبت-هند عواد:

تحدث حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، عن فترته الأخيرة داخل النادي، قبل الرحيل، في عام 2020، والانضمام إلى الاتحاد السكندري.

وقال حسام عاشور في تصريحات عبر قناة ETC: "لدي يقين أنني سأعود إلى الأهلي يوما ما، وقبل رحيلي عن النادي، طلبت لعب موسم آخر ليكون الأخير لي، وأصبح أكثر لاعب في العالم تتويجا بالبطولات".

وأضاف: "جلست مع محمود الخطيب ووافقت بعدها على الاعتزال، ولكن حدثت بعدها أزمة وأعتقد أنني تسرعت وقتها، عما بدر مني، ودخلت في اكتئاب لمدة 8 أشهر بعد رحيلي عن الأهلي ووليد سليمان ساندني".

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