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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:00 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

كرة قدم

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، لعل أبرزها أبرزهم إقامة ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المصري.

كما تقام اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، مباراتين في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد حرس الحدود.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

بيراميدز ضد فاركو.. 8 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

كأس الخليج العربي

السعودية واليمن.. 4.25 دقيقة مساءً.. "الكأس 1".

العراق ضد البحرين.. 7.30 مساءً.. "الكأس 1".

جدول مباريات اليوم الدوري المصري كأس الخليج العربي خليجي 26
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