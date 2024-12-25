ألقت الأحداث السياسية في غزة، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حملات إبادة جماعية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بظلالها على كرة القدم بشكل كبير.

ولعل أبرز المواقف التي حدثت في مباريات كرة القدم في الفترة الأخيرة، التي تظهر الدعم الكبير التي تحظى به القضية الفلسطينية، من جانب الكثير من المواطنين حول العالم، هو ما شهده محيط ملعب "يوهان كرويف" بهولندا في 8 نوفمبر 2024، خلال مباراة إياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وخلال هذه المباراة، دخلت جماهير الفريق الإسرائيلي مكابي تل أبيب في مشادات مع مجموعة من الأشخاص في الخارج، أظهرت العديد من مقاطع الفيديو، التي انتشرت عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، في ذلك الوقت مشجعي فريق مكابي تل أبيب، وهم يقومون بتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة، على نوافذ المنازل بجوار الملعب.

وبعد أسبوع على أزمة مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام إياكس أمستردام، كان هناك أزمة آخرى ولكن هذه الأزمة، جاءت في ملعب "بارك دي فرانس" بفرنسا، خلال مباراة منتخب الديوك أمام الكيان الصهيوني، في الجولة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الماضي، التي شهدت أحداث ساخنة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

ونشر موقع مصراوي، سلسلة موضوعات تتعلق بأبرز المشاهد التي شهدتها الملاعب الأوروبية، خلال العام الحالي، ورسائل الدعم التي تم توجيهها إلى الشعب الفلسطيني، من جانب الكثير من الجماهير، يمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية.

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في البطولات الأوروبية (صور)

شهدت مباراة فرنسا أمام إسرائيل، في الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية أحداث ساخنة، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث قابلت الجماهير الفرنسية القليلة المتواجدة داخل الملعب، النشيد الوطني الإسرائيلي بصيحات استهجان شديدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اشتباكات وتمزيق علم فلسطين".. ماذا حدث لمشجعي مكابي تل أبيب في هولندا؟

شهدت العاصمة الهولندي أمستردام ليلة الجمعة اشتباكات لجماهير نادي مكابي تل أبيب عقب مباراة فريقها أمام أياكس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قميص ملطخ بالدم وأنقذوا غزة".. أبرز الطرق التي دعمت بها الجماهير الأوروبية الشعب الفلسطيني

ألقت القضية الفلسطينية، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، من قبل الكيان الصهيوني، من هجمات عدوانية وإبادة جماعية من قبل المحتل الإسرائيلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)