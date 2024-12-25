بعد غياب 15 عاما.. أوسكار يعود إلى ساو باولو البرازيلي

أعلن نادي ساو باولو التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي أوسكار دوس سانتوس إمبوابا، بعد غياب طال 15 عاما.

وكان أوسكار لاعبا في ناشئي نادي ساو باولوتحت 17 عاما قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2008/2009، ويرحل بعدها بعام واحد إلى انترناسيونال.

وانتقل اللاعب البرازيلي إلى تشيلسي الإنجليزي في عام 2012، وبعد تألق دام 4 مواسم رحل إلى الدوري الصيني من بوابة شنغهاي في موسم 2016/17.

وقال أوسكار في تقديمه لاعبا: "أشكرك على الحب الذي تلقيته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أشياء عظيمة معًا".

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