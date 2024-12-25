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ستوري نجوم كرة القدم.. صالح جمعة يشكر محامي فتوح.. ومدرب الأهلي يحتفل بالكريسماس

12:35 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    رضا هيكل لاعب الزمالك من داخل صالة الألعاب الرياضية
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    زلاكة لاعب سيراميكا رفقة لاعبي الفريق
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    صالح جمعة يشكر المحامي أشرف عبد العزيز
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    كهربا من صالة الألعاب الرياضية
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    محمد صلاح من داخل صالة الألعاب الرياضية
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    حسام حسن يستعرض أرقامه مع منتخب مصر
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    مؤمن زكريا بقميص أهلي جدة
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    ناصر ماهر يجري جلسات علاجية
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    يوسف أيمن من داخل صالة الألعاب الرياضية
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    مدرب سيدات الأهلي يستمتع بالكريسماس في القاهرة
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    إمام عاشور من داخل صالة الألعاب الرياضية
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر العديد من اللاعبين صورهم من داخل صالة الألعاب الرياضية، مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، رضا هيكل لاعب طائرة الزمالك السابق، إمام عاشور ومحمود كهربا ويوسف أيمن ثلاثي الأهلي.

فيما نشر حسام حسن مدرب منتخب مصر، إحصائية لأرقام الفراعنة تحت قيادته، وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، متابعيه صورته بقميص أهلي جدة.

واستمتع الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بالكريسماس في القاهرة، وشارك متابعيه صورة للأجواء.

ونشر صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، صورته مع أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، وعلق: "شكرا على كل شيء".

وشارك ناصر ماهر لاعب الزمالك، متابعيه صورة له أثناء عمليات التأهيل، بعد الإصابة التي تعرض لها.

ستوري نجوم كرة القدم ديميتري لوبوف يوسف أيمن
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