ستوري نجوم كرة القدم.. صالح جمعة يشكر محامي فتوح.. ومدرب الأهلي يحتفل بالكريسماس

فريق يمنح مدينته بيتزا مجانية مع كل "كلين شيت" بالدوري الإنجليزي

البوكسينج داي.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الإستثنائي بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر العديد من اللاعبين صورهم من داخل صالة الألعاب الرياضية، مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، رضا هيكل لاعب طائرة الزمالك السابق، إمام عاشور ومحمود كهربا ويوسف أيمن ثلاثي الأهلي.

فيما نشر حسام حسن مدرب منتخب مصر، إحصائية لأرقام الفراعنة تحت قيادته، وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، متابعيه صورته بقميص أهلي جدة.

واستمتع الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بالكريسماس في القاهرة، وشارك متابعيه صورة للأجواء.

ونشر صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، صورته مع أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، وعلق: "شكرا على كل شيء".

وشارك ناصر ماهر لاعب الزمالك، متابعيه صورة له أثناء عمليات التأهيل، بعد الإصابة التي تعرض لها.