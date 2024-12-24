بسبب تهمة الأغتصاب.. منع لاعب ريال مدريد السابق من زيارة أولاده

يقضي لاعب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق، روبينيو، أول عيد ميلاد له خلف القضبان بعد القرار برفض خروجه المؤقت في رأس السنة، حيث لا يستوفي الشروط.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مسؤولي السجن أكدوا أن روبينيو غير مؤهل للحصول على امتياز السجن ولن يتمكن من قضاء وقت عائلي مع زوجته فيفيان وأطفالهما الثلاثة في منزلهم في سانتوس بعد أن بدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب في مارس الماضي.

وأكدت مصلحة السجون البرازيلية في بيان رسمي: "يقضي السجين روبسون دي سوزا عقوبة في ظل نظام مغلق وليس له الحق في الإفراج المؤقت، وهي ميزة تمنحها السلطة القضائية فقط لنزلاء النظام شبه المفتوح".

وحُكم على روبينيو بالسجن تسع سنوات في وقت سابق من هذا العام بعد إدانته بالاغتصاب مع صديقه، حيث أُدينا بالاعتداء الجنسي على امرأة ألبانية في أحد نوادي ميلانو في يناير 2013.