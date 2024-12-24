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ريمونتادا أصحاب الأرض.. الكويت تخطف فوزًا مثيرًا أمام الإمارات بكأس الخليج

10:08 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

منتخب الكويت

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كتب ـ محمد عبد الهادي:

نجح منتخب الكويت، في خطف فوزًا صعبًا على نظيره منتخب الإمارات، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

وسجل الهدف المباراة الأول اللاعب كايو كانيدو في الدقيقة 5 من الشوط الأول لصالح منتخب الإمارات، قبل أن يتعادل منتخب الكويت عن طريق اللاعب محمد دحام في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الكويتي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 89، عن طريق اللاعب معاذ العنزي، ليمنح أصحاب الأرض التفوق.

بهذه النتيجة، حقق منتخب الكويت فوزه الأول بالبطولة بعدما تعادل إيجابيًا في الجولة الأولي مع عمان، ليصبح رصيده 4 نقاط، وجاء ترتيب المجموعة بعد مباريات اليوم كالتالي:

المركز الأول: منتخب عمان 4 نقاط

المركز الثاني: منتخب الكويت 4 نقاط

المركز الثالث: منتخب الإمارات نقطة وحيدة

المركز الرابع: منتخب قطر نقطة وحيدة

منتخب الكويت 1

منتخب الكويت منتخبا لإماراتت منتخب الكويت يفوز على الإمارات بطولة كأس الخليج ريمونتادا أصحاب الأرض خليجي26
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