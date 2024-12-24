لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

2 2
20:00

الزمالك

خليجي 26

الإمارات

1 2
19:30

الكويت

خليجي 26

عمان

2 1
16:25

قطر

جميع المباريات

إعلان

نجل صامويل إيتو يتألق في الدوري الإسباني

09:18 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو
  • عرض 8 صورة
    إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو
  • عرض 8 صورة
    إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو
  • عرض 8 صورة
    إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو
  • عرض 8 صورة
    إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو
  • عرض 8 صورة
    إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو
  • عرض 8 صورة
    إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يبدو أننا على أعتاب ولادة أسطورة كاميرونية جديدة، في الدوري الإسباني، بتألق إيتيان إيتو صاحب الـ18 عاما نجل أسطورة الكاميرون صامويل إيتو.

وواصل إيتيان إيتو تألقه مع فريقه رايو فايكانو الإسباني للشباب، وسجل هدفا في شباك لاس روزاس، مساء أمس، ليصل إلى عاشر أهدافه مع الفريق، خلال 15 مباراة، إضافة إلى صناعة هدفين.

وانضم إيتيان إيتو إلى رايو فايكانو، في أكتوبر الماضي، من رايو ماغاداهوندا، واحتاج 12 دقيقة فقط لتسجيل أول أهدافه مع الفريق.

ولادة أسطورة كاميرونية جديدة إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو أسطورة الكاميرون صامويل إيتو الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان