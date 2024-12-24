نجل صامويل إيتو يتألق في الدوري الإسباني

بيان عاجل من شباب بلوزداد الجزائري بعد سداسية الأهلي

كتبت-هند عواد:

يبدو أننا على أعتاب ولادة أسطورة كاميرونية جديدة، في الدوري الإسباني، بتألق إيتيان إيتو صاحب الـ18 عاما نجل أسطورة الكاميرون صامويل إيتو.

وواصل إيتيان إيتو تألقه مع فريقه رايو فايكانو الإسباني للشباب، وسجل هدفا في شباك لاس روزاس، مساء أمس، ليصل إلى عاشر أهدافه مع الفريق، خلال 15 مباراة، إضافة إلى صناعة هدفين.

وانضم إيتيان إيتو إلى رايو فايكانو، في أكتوبر الماضي، من رايو ماغاداهوندا، واحتاج 12 دقيقة فقط لتسجيل أول أهدافه مع الفريق.