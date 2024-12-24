بيان عاجل من شباب بلوزداد الجزائري بعد سداسية الأهلي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

شهد عام 2024 رحيل العديد من المدربين الكبار من مناصبهم في الأندية الكبرى حول العالم، وهو ما يعكس تقلبات عالم كرة القدم وصعوبة الاستقرار الفني في أكبر الأندية.

وهذه الدوريات الكبرى تصنف من بين الأقوى على مستوى القارة والعالم، وهي: الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي.

وشهدت هذه الدوريات 6 مدربين كبار تمت إقالتهم هذا العام كالتالي:

1- جوزيه مورينيو: أُقيل من تدريب روما الإيطالي في يناير 2024 بسبب سوء النتائج، ليتولى لاحقًا تدريب فناربخشة التركي.

2- توماس توخيل: قرر بايرن ميونيخ إنهاء عقده بالتراضي في فبراير 2024، ليتم تعيينه مدربًا لمنتخب إنجلترا اعتبارًا من يناير 2025.

3- تشافي هيرنانديز: تم إقالته من برشلونة في مايو 2024 بعد تراجع الأداء، رغم تراجعه عن قراره بالمغادرة في بداية العام.

4- ماوريسيو بوكيتينو: أقيل من تدريب تشيلسي بسبب النتائج السيئة، ليصبح مدربًا للمنتخب الأمريكي استعدادًا لكأس العالم 2026.

5- إيريك تين هاج: أُقيل من مانشستر يونايتد في أكتوبر 2024 بعد تدهور النتائج، رغم تمديد عقده في وقت سابق.

6- ماسيميليانو أليجري (يوفنتوس): قرر يوفنتوس التخلي عن خدمات أليجري في يونيو 2024 رغم أن أليجري نجح في الفوز بعدد من الألقاب مع الفريق، فإن الموسم 2024 شهد تراجعًا في مستوى الأداء وظهور المشاكل الدفاعية، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بإقالته.