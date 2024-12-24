أهداف الشوط الأول لمباراة الكويت والإمارات في كأس الخليج

كتب ـ محمد عبد الهادي:

انتهى الشوط الأول من مباراة الكويت والإمارات بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

ونجح منتخب الإمارات في خطف المبادرة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول عن طريق اللاعب كايو كانيدو .

وعاد منتخب الكويت في النتيجة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب محمد دحام.

جدير بالذكر أن منتخب الكويت "مستضيف البطولة"، تعادل إيجابيًا في المباراة الإفتتاحية مع منتخب عمان بهدف لمثله بالجولة الأولي.

وعلى غراره تعادل أيضًا منتخب الإمارات بهدف لمثله مع قطر في الجولة الأولى من كأس الخليج.