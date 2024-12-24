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بيان عاجل من شباب بلوزداد الجزائري بعد سداسية الأهلي

07:43 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    الأهلي وشباب بلوزداد
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
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    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 14 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
  • عرض 14 صورة
    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
  • عرض 14 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، بيانا عاجلا، بعد الهزيمة من الأهلي، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال بيان شباب بلوزداد: "بيان إلى جماهير شباب بلوزداد حضوركم القوي في مباراة العودة هو سر الانتصار!، جماهيرنا العظيمة، بعد الخسارة القاسية في المباراة الأخيرة، نحن بحاجة إلى إثبات أن شباب بلوزداد لا يهتز مهما كانت التحديات".

بيان من نادي شباب بلوزداد الجزائري بعد الهزيمة من الأهلي

وأضاف: "اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الفريق بحاجة إليكم حضوركم القوي في مباراة العودة سيكون المفتاح لقلب الموازين وتحقيق النتيجة التي نحلم بها جميعًا. ملعبنا يجب أن يكون ممتلئًا عن آخره، بهتافاتكم وأصواتكم التي طالما كانت الوقود الذي يدفع اللاعبين لتقديم الأفضل شباب بلوزداد فريق القلب، ولن نخذله أبدًا".

وأتم البيان: "نعم، أخفقنا، والهزيمة كانت ثقيلة، لكن الإيمان بقدرتنا على التعويض هو ما سيصنع الفارق ثقتنا كبيرة في لاعبينا وفي الطاقم الفني، ومع دعمكم المستمر، نستطيع تحقيق المستحيل. لنجعل مباراة العودة موعدًا لتأكيد حبنا وولائنا للشباب الكبير. معًا، نرفع راية النادي عاليًا بحول الله. كلنا في الملعب... كلنا شباب بلوزداد".

بيان عاجل من شباب بلوزداد الجزائري الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا
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