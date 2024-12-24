تقارير تكشف تواصل إدارة الرجاء المغربي مع طارق مصطفى لقيادة الفريق

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، دخول نادي الرجاء المغربي في مفاوضات مع المدير الفني لفريق البنك الأهلي طارق يحيى، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وذكرت صحيفة "لو 360" المغربي، أن إدارة الفريق المغربي دخلت في مفاوضات مع أكثر من مدرب، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سابينتو.

وأشارت الصحيفة، أن الفريق المغربي دخل في مفاوضات مع أكثر من مدرب، لتولي القيادة الفنية للفريق: "طارق مصطفى، باتريس بوميل، ميجيل جاموندي ونصر الدين النابي، محمد فاخر وجوزيف زينباور، لاختيار المدير الفني الجديد من بينهم".

ويتولى طارق محمد القيادة الفنية لفريق البنك الأهلي، منذ أكتوبر 2024 وقاد الفريق في 39 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في 15 لقاء وتعادل في 12 مباراة.

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