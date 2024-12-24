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بالصور.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول

06:58 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
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كتبت-هند عواد:
احتفل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس"، رفقة لاعبي الريدز.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للاعبي ليفربول وهم يرتدون قبعة حمراء، وكتب: "الشعور بالاحتفال في مركز تدريب".

وتحتفل الطائفة الكاثوليكية بالكريسماس، يوم 24 ديسمبر من كل عام، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 يناير.

الكريسماس ليفربول محمد صلاح
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