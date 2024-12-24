بالصور.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول

بيان عاجل من شباب بلوزداد الجزائري بعد سداسية الأهلي

كتبت-هند عواد:

احتفل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس"، رفقة لاعبي الريدز.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للاعبي ليفربول وهم يرتدون قبعة حمراء، وكتب: "الشعور بالاحتفال في مركز تدريب".

Feeling festive at the AXA Training Centre 🎅 pic.twitter.com/GZxoUtvoNL — Liverpool FC (@LFC) December 24, 2024

وتحتفل الطائفة الكاثوليكية بالكريسماس، يوم 24 ديسمبر من كل عام، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 يناير.