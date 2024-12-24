لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

2 2
20:00

الزمالك

خليجي 26

عمان

2 1
16:25

قطر

خليجي 26

الإمارات

1 2
19:30

الكويت

جميع المباريات

إعلان

منتخب عمان يفوز على قطر بثنائية في كأس الخليج العربي

06:51 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

منتخب عمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتهت مباراة عمان وقطر التي أقيمت اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، في الجولة الثانية في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.

وحقق المنتخب العماني الفوز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف على ملعب جابر المبارك.

سجل هدف عمان الأول: عصام الصبحي في الدقيقة 20

سجل هدف عمان الثاني: عصام الصبحي في الدقيقة 52

سجل هدف قطر: المعز علي في الدقيقة 2

وتألق لاعب المنتخب العماني عصام الصبحي لينقذ فريقه ويسجل هدفين هدف التعادل والفوز بعد التأخر بهدف في الدقيقة 5.

وبهذا الفوز احتل المنتخب العماني صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما احتل المنتخب القطري المركز الأخير برصيد نقطة.

منتخب عمان يفوز على قطر كأس الخليج العربي مباراة عمان وقطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان