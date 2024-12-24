منتخب عمان يفوز على قطر بثنائية في كأس الخليج العربي

انتهت مباراة عمان وقطر التي أقيمت اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، في الجولة الثانية في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.

وحقق المنتخب العماني الفوز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف على ملعب جابر المبارك.

سجل هدف عمان الأول: عصام الصبحي في الدقيقة 20

سجل هدف عمان الثاني: عصام الصبحي في الدقيقة 52

سجل هدف قطر: المعز علي في الدقيقة 2

وتألق لاعب المنتخب العماني عصام الصبحي لينقذ فريقه ويسجل هدفين هدف التعادل والفوز بعد التأخر بهدف في الدقيقة 5.

وبهذا الفوز احتل المنتخب العماني صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما احتل المنتخب القطري المركز الأخير برصيد نقطة.