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"تخطى محمد صلاح".. المعز علي يسجل رقماً جديداً في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات العربية

06:40 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    القطري المعز علي
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    اللاعب القطري المعز علي
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    المعز علي
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كتب - يوسف محمد:

واصل اللاعب القطري المعز علي تألقه رفقة منتخب بلاده، في مختلف البطولات، بعدما تمكن من تسجيل هدف منتخب بلاده الأول، في مرمى عمان في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات كأس الخليج العربي 2026.

وبهذا الهدف رفع المعز علي رصيده من الأهداف، إلى الهدف رقم 60 في تاريخ مشاركاته مع المنتخبات القطري.

وتقدم علي في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات العربية إلى المركز الثامن، متخطياً النجم المصري محمد صلاح، صاحب الـ 59 هدفاً رفقة الفراعنة.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف رفقة المنتخبات العربية كالتالي:

1- علي مبخوت.. "الإمارات".. 85 هدفاً.

2- حسين سعيد.. "العراق".. 78 هدفاً.

3- بشار عبدالله.. "الكويت".. 75 هدفاً.

4- ماجد عبدالله.. "السعودية".. 72 هدفاً.

5- حسام حسن.. "مصر".. 68 هدفاً.

6- جاسم الهويدي.. "الكويت".. 62 هدفاً.

7- أحمد راضي.. "العراق".. 62 هدفاً.

8- المعز علي.. "قطر".. 60 هدفاً.

9- محمد صلاح.. "مصر".. 59 هدفاً.

10- يونس محمود.. "العراق".. 57 هدفاً.

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المعز علي قطر محمد صلاح
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