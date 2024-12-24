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أهداف الشوط الأول من مباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي

06:12 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

منتخب قطر

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من المباراة المقامة بين منتخبي قطر وعمان، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

وجاء الهدف الأول لصالح منتخب قطر عن طريق اللاعب المعز علي في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، قبل أن يعود منتخب عمان بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب عصام صبحي.

جدير بالذكر أن منتخب قطر تعادل بهدف لمثله مع الإمارات في الجولة الأولى من كأس الخليج، كما تعادل منتخب عمان بهدف لمثله أيضًا مع منتخب الكويت في الجولة الأولى من خليجي 26.

كأس الخليج العربي خليجي 26 عمان ضد قطر كأس الخليج قطر
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