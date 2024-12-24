أهداف الشوط الأول من مباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من المباراة المقامة بين منتخبي قطر وعمان، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

وجاء الهدف الأول لصالح منتخب قطر عن طريق اللاعب المعز علي في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، قبل أن يعود منتخب عمان بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب عصام صبحي.

جدير بالذكر أن منتخب قطر تعادل بهدف لمثله مع الإمارات في الجولة الأولى من كأس الخليج، كما تعادل منتخب عمان بهدف لمثله أيضًا مع منتخب الكويت في الجولة الأولى من خليجي 26.

هدف قطر الأول على عُمانpic.twitter.com/F6yjezD0ps — أخبار خليجي26 🇰🇼 (@Kooora_2day) December 24, 2024