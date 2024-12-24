موعد مباراتي كأس الخليج اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تُستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من النسخة الجارية لبطولة كأس الخليج (خليجي 26).

ويلتقي منتخب عمان نظيره القطري عند 04:25 عصرًا، فيما سيلتقي منتخب الإمارات نظيره الكويتي عند 07:30 مساءً.

وكان منتخب عمان قد تعادل في مباراته الأولى بهدف لمثله أمام الكويت صاحب الأرض وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الإمارات وقطر بالجولة ذاتها.

ومن المقرر أن تُنقل المباراتين عبر: SSC السعودية، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، قناة الكويت الرياضية، قنوات الكأس الرياضية.

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