يتصدر الموسم الحالي.. ترتيب صلاح في سباق الكرة الذهبية آخر 8 نسخ

كتب - محمد القرش:



يشهد الموسم الجاري 2024/25 توهجا كبيرا للجناح المصري، محمد صلاح، مع ليفربول بجميع المسابقات التي شارك فيها.

وكشفت تقارير صحفية أن صلاح يتصدر قائمة المتسابقين على جائزة البالون دور حتى الآن، حيث ساهم في 33 هدفا بجميع المسابقات (سجل 18 هدفا، وقدم 15 تمريرة حاسمة).

ولم يتواجد اللاعب المصري في قائمة المتسابقين على جائزة الكرة الذهبية للموسم المنقضي 2024، والتي فاز بها رودري لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي.

ترتيب صلاح في سباق الكرة الذهبية آخر 8 نسخ

2024: لم يتواجد

2023: المركز الحادي عشر

2022: المركز الخامس

2021: المركز السابع

2020: لم تُقام بسبب فيروس كورونا

2019: المركز الخامس

2018: المركز السادس

2017: لم يتواجد

2016: لم يتواجد