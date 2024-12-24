لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

زد

- -
17:00

إنبي

خليجي 26

الإمارات

- -
19:30

الكويت

جميع المباريات

إعلان

يتصدر الموسم الحالي.. ترتيب صلاح في سباق الكرة الذهبية آخر 8 نسخ

11:28 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:


يشهد الموسم الجاري 2024/25 توهجا كبيرا للجناح المصري، محمد صلاح، مع ليفربول بجميع المسابقات التي شارك فيها.

وكشفت تقارير صحفية أن صلاح يتصدر قائمة المتسابقين على جائزة البالون دور حتى الآن، حيث ساهم في 33 هدفا بجميع المسابقات (سجل 18 هدفا، وقدم 15 تمريرة حاسمة).

ولم يتواجد اللاعب المصري في قائمة المتسابقين على جائزة الكرة الذهبية للموسم المنقضي 2024، والتي فاز بها رودري لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي.

ترتيب صلاح في سباق الكرة الذهبية آخر 8 نسخ

2024: لم يتواجد

2023: المركز الحادي عشر

2022: المركز الخامس

2021: المركز السابع

2020: لم تُقام بسبب فيروس كورونا

2019: المركز الخامس

2018: المركز السادس

2017: لم يتواجد

2016: لم يتواجد

محمد صلاح سباق الكرة الذهبية نادي مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السوق يكتم أنفاسه.. مصرفيون ومحللون يتوقعون قرار المركزي لحسم الفائدة الخميس
منخفض أوروبي.. الأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات