الإصابات تضرب المنتخب السعودي في كأس الخليج

القاهرة ـ مصراوي:

تشهد بعثة المنتخب السعودي في الكويت؛ لخوض منافسات بطولة كأس الخليج عدة إصابات ضربت صفوف الفريق.

ولعل آخر الإصابات كانت تعرض مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري لإصابة عضلية جعلته خارج البطولة.

الشهري كان قد سجلّ هدفًا خلال مباراة السعودية ومنتخب البحرين بالجولة الأولى من كأس الخليج التي انتهت بخسارتهم بثلاثية مقابل هدفين.

الشهري ليس الوحيد فتم استبعاد المهاجم فراس البريكان من صفوف المنتخب السعودي لحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة.

وكذلك تم استبعاد اللاعب عبدالله الخيبري لحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي أيضًا، كما تم استبعاد عبدالإله العمري؛ لإصابته.

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