ماهو نادي فاماليساو البرتغالي الذي يرغب في ضم كريم الدبيس؟

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القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عن وجود عرض من قبل نادي فاماليساو الرتغالي للتعاقد مع الظهير الأيسر بصفوف الأهلي كريم الدبيس على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينشط نادي فاماليساو بالدوري الممتاز البرتغالي منذ 6 سنوات؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للفريق حسبما يُظهر موقع ترانسفير ماركت ـ المتخصص في الإحصائيات عالميًا ـ 54.55 مليون يورو.

ويحتل النادي البرتغالي حالياً في الدوري البرتغالي الممتاز المركز 9 برصيد 19 نقطة بعد مرور 15 جولة.

ويمتلك النادي البرتغالي في مركز الظهير الأيسر كل من ديجو كوستا البرتغالي ورافا سواريز البرتغالي وهذا هو المركز الذي يشغله كريم الدبيس في النادي الأهلي.

ولم يحصد النادي أي بطولة منذ تأسيسه في عام 1931.

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