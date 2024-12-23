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ماهو نادي فاماليساو البرتغالي الذي يرغب في ضم كريم الدبيس؟

10:08 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 12 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 12 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 12 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 12 صورة
    كريم الدبيس الظهر الأيسر للأهلي
  • عرض 12 صورة
    كريم الدبيس لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
  • عرض 12 صورة
    كريم الدبيس لاعب الأهلي
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    كوكا وكريم الدبيس من جلسة منتخب مصر الأولمبي
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    كريم الدبيس من مران الأهلي
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    كريم الدبيس لاعب الأهلي
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    كريم الدبيس لاعب نادي الأهلي
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القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عن وجود عرض من قبل نادي فاماليساو الرتغالي للتعاقد مع الظهير الأيسر بصفوف الأهلي كريم الدبيس على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينشط نادي فاماليساو بالدوري الممتاز البرتغالي منذ 6 سنوات؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للفريق حسبما يُظهر موقع ترانسفير ماركت ـ المتخصص في الإحصائيات عالميًا ـ 54.55 مليون يورو.

ويحتل النادي البرتغالي حالياً في الدوري البرتغالي الممتاز المركز 9 برصيد 19 نقطة بعد مرور 15 جولة.

ويمتلك النادي البرتغالي في مركز الظهير الأيسر كل من ديجو كوستا البرتغالي ورافا سواريز البرتغالي وهذا هو المركز الذي يشغله كريم الدبيس في النادي الأهلي.

ولم يحصد النادي أي بطولة منذ تأسيسه في عام 1931.

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كريم الدبيس نادي فاماليساو الدوري البرتغالي
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