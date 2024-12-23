الجولة الـ 18 تُقصي مدربين بالدوري الإيطالي والإسباني

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القاهرة ـ مصراوي:

أُقيمت مساء أمس الأحد منافسات الجولة 18 من الدوريين الإيطالي والإسباني.

في الدوري الإيطالي التقى يوفنتوس نظيره مونزا والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

الخسارة أوقفت رصيد مونزا عند النقطة 10 ليتذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وهو ما دفع إدارة النادي الإيطالي ذاته لإعلان إقالة المدير الفني للفريق أليساندرو نيستا.

وهو ماحدث بعد مباراة الجولة ذاتها ولكن بالدوري الإسباني بعدما تعادل فريق فالنسيا بهدفين لمثلهما مع نظيره ألافيس.

الخسارة جعلت فريق فالنسيا في مأزق إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة مادفع إدارة ناديه لإعلان إقالة المدير الفني باراخا.

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