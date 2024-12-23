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موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري والقنوات الناقلة

07:30 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد برج العرب وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره شباب بلوزداد أمس الأحد بنتيجة 6 ـ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويتصدر المصري على الجانب الآخر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

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الأهلي المصري البورسعيدي الدوري المصري
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