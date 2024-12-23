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موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج والقنوات الناقلة

06:24 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

كأس الخليج

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي المنتخب الكويتي نظيره الإماراتي يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات كأس الخليج في نسخته 26 لموسم 2024/25.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ستاد جابر الأحمد الدولي وتنقل المباراة عبر قنوات الكويت الرياضية البحرين الرياضية.

وكان المنتخب الكويتي قد تعادل في مباراته الأولى أمام نظيره العماني بهدف لمثله، كما تعادل منتخب الإمارات بالنتيجة ذاتها مع نظيره القطري.

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