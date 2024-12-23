كتب - محمد عبد الهادي:

محمد صلاح، اللاعب المصري الذي أصبح أيقونة عالمية، بدأت رحلته في كرة القدم من بلدة صغيرة تُدعى نجريج بمحافظة الغربية، مصر، وبموهبته الفذة وعزيمته الكبيرة، تجاوز صلاح كل التحديات ليصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.

ولم يكن محمد صلاح مجرد لاعب كرة قدم، بل أسطورة حية تُلهم الملايين من خلال مسيرته التي لم تكن مفروشة بالورود وتمكن من تحطيم كل العراقيل، ليثبت أن الطموح والعمل الجاد يمكن أن يصنعا المستحيل.

بدايات محمد صلاح المبكرة

ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمحافظة الغربية، أظهر شغفه بكرة القدم منذ صغره، وكان يلعب في شوارع قريته.

وانضم في بداية مسيرته إلى نادي "المقاولون العرب"، حيث بدأت ملامح موهبته تبرز للجميع وشارك مع الفريق الأول وهو في سن صغيرة، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

الانتقال إلى الاحتراف الأوروبي

في عام 2012، انتقل صلاح إلى نادي بازل السويسري، لتبدأ رحلته في الملاعب الأوروبية، وأبدع مع بازل وقدم أداءً مميزاً في البطولات المحلية والدولية، خاصة في دوري أبطال أوروبا، هذا التألق جذب أنظار نادي تشيلسي الإنجليزي الذي ضمه في يناير 2014.

الانتقال إلى إيطاليا وبزوغ النجم

لم تكن تجربة صلاح مع تشيلسي موفقة، حيث لم يحصل على الفرصة الكاملة، لكنه انتقل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة، ومن ثم إلى روما، حيث أعاد اكتشاف نفسه.

وأصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي، حيث سجل العديد من الأهداف وصنع أخرى، مما جعله هدفاً لأكبر الأندية الأوروبية.

الانضمام إلى ليفربول وصناعة التاريخ

في 2017، انضم محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة تاريخية، منذ موسمه الأول، كسر العديد من الأرقام القياسية، حيث سجل 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصل على الحذاء الذهبي.

وقاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2019، وفي العام التالي، توج بالدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي انتظار جماهير ليفربول الذي استمر 30 عاماً.

إنجازات محمد صلاح الفردية والجماعية

لم يقتصر نجاح صلاح على البطولات الجماعية فقط، بل حقق العديد من الإنجازات الفردية، منها:

الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي ثلاث مرات.

أفضل لاعب في إفريقيا مرتين (2017 و2018).

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

ـ دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19

ـ كأس السوبر الأوروبي موسم 2019/20

- الدوري الإنجليزي موسم 2019/20

ـ كأس العالم للأندية 2020

- 2 كأس رابطة إنجلترا موسم 2022 و2024

- كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022

- درج المجتمع الإنجليزي موسم 2022/23

محمد صلاح مع منتخب مصر

على الصعيد الدولي، كان صلاح أحد أهم اللاعبين في تاريخ منتخب مصر، قاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عاماً، وشارك معه في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، حيث كان دائماً عنصراً حاسماً.

محمد صلاح: رمز عالمي

خارج الملعب، أصبح محمد صلاح رمزاً للإلهام في العالم العربي والعالم، يُعرف بتواضعه وأعماله الخيرية، حيث يقدم الدعم لقريته نجريج ومناطق أخرى في مصر، وأصبحت قصة نجاحه نموذجاً يُحتذى به لكل من يسعى لتحقيق أحلامه رغم التحديات.