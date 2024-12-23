كتب - محمد القرش:

تصدر نجم ليفربول، محمد صلاح، قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوري الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الفرنسي، الإيطالي).

وجاء ذلك بعد تسجيل صلاح هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين في فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير 6-3، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت القائمة صدارة مصرية خالصة، حيث احتل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الوصافة بـ 21 مساهمة.

أكثر 5 لاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى (وفقا لـ ترانسفير ماركت)

1. محمد صلاح (ليفربول) - 15 هدفا + 11 تمريرة= 26 مساهمة

2. عمر مرموش (فرانكفورت) - 13 هدفا + 8 تمريرات= 21 مساهمة

3. هاري كين (بايرن ميونخ) - 14 هدفا + 7 تمريرات= 21 مساهمة

4. رافينيا (برشلونة) - 11 هدفا + 8 تمريرات= 19 مساهمة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 16 هدفا + تمريرتين= 18 مساهمة

موعد بداية الجولة الجديدة من الدوريات الـ5 الكبرى

الدوري الإنجليزي: 26-12

الدوري الإيطالي: 28-12

الدوري الإسباني: 3-1

الدوري الفرنسي: 3-1

الدوري الألماني: 10-1

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