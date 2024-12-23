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بعد أنباء رحيله.. تاليسكا يثير الجدل بحذف صورته بقميص النصر

03:51 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

أندرسون تاليسكا

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كتب - محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر السعودي حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية.

وقام تاليسكا بحذف صورته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" والتي كان يرتدي فيها قميص النصر السعودي ووضع صورة أخرى، بجانب حذف كلمة "العالمي" من سيرته الذاتية على إنستجرام.

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن الساعات الماضية شهدت توصل النصر وفنربخشة إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعارة تاليسكا حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح للنادي التركي شراء اللاعب بشكل نهائي.

وتشير التقارير إلى أن إدارة نادي فنربخشة التركية على استعداد لتحمل جزء كبير من راتب اللاعب البرازيلي، حيث يتكفل النادي بدفع حوالي 6 ملايين يورو من راتب اللاعب السنوي الذي يُقدر بنحو 11 مليون يورو.

صورة حساب تاليسكا الجديدة

أندرسون تاليسكا فريق النصر السعودي تاليسكا الدوري السعودي فنربخشة
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