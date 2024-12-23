4 وقائع أثارت الجدل.. من هو ماسيمو بوساكا المرشح لرئاسة لجنة حكام مصر؟

كتب - محمد عبد الهادي:

بات الحكم الدولي السويسري، ماسيمو بوساكا، أبرز المرشحين لتولي رئاسة لجنة الحكام المصرية ، والذي يمتلك مسيرة حافلة في تاريخه بالتحكيم المحلي والعالمي.

ويعد ماسيمو بوساكا ليس غريبًا عن الكرة المصرية، حيث سبق له أن أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في أبريل 2014، في الجولة الـ27 من الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

من هو الحكم السويسري ماسيمو بوساكا؟

بدأ ماسيمو بوساكا مسيرته التحكيمية في الدوري السويسري الممتاز في عام 1996، واستمر في تحكيم المباريات حتى عام 2011. وقد حصل على الشارة الدولية في عام 1999، ليصبح حكمًا دوليًا، وظل في هذه المهمة حتى عام 2011.

وحقق بوساكا شهرة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تولى مسؤولية إدارة العديد من المباريات الهامة. من أبرز محطاته، إدارة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2007 الذي أقيم في هامبدن بارك في 16 مايو من نفس العام، حيث طرد لاعب وسط إسبانيول، مويسيس هورتادو، في المباراة.

كما تم اختيار بوساكا لإدارة بطولة أمم أوروبا 2008 التي أقيمت في النمسا وسويسرا، وأدار خلالها مباريات هامة مثل مباراة هولندا ضد رومانيا، واليونان ضد السويد، بالإضافة إلى مباراة نصف النهائي بين ألمانيا وتركيا.

وفي عام 2009، أدار بوساكا نهائي دوري أبطال أوروبا في روما بين برشلونة ومانشستر يونايتد، وهو ما يُعتبر من أبرز إنجازاته في مسيرته التحكيمية.

كما تم اختياره لإدارة كأس القارات 2009، حيث أدار مباراة نصف النهائي بين جنوب أفريقيا والبرازيل، التي انتهت بفوز البرازيل 1-0.

مواقف أثارت الجدل في مسيرة بوساكا

ماسيمو بوساكا كان بطلًا لأحد أشهر الحوادث في 2009 خلال مباراة يونج بويز وبادن بكأس سويسرا، حيث أوقف المباراة بسبب شغب الجماهير، وفي رد فعل غير متوقع، وجه إشارة بذيئة إلى الجمهور، مما أدى إلى إيقافه 3 مباريات من قبل الاتحاد السويسري.

وفي حادثة أخرى في الدوري القطري، تم القبض عليه وهو يقضي حاجته على أرض الملعب، لكن بوساكا نفى ذلك وقال إنه كان يعدل قميصه فقط.

كما أدار بوساكا في 2006 مباراة بازل وزيوريخ في الدوري السويسري، التي شهدت حادثة شغب كبيرة أسفرت عن إصابة 115 شخصًا.

وفي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، شارك بوساكا في مباراة واحدة فقط قبل أن يعود إلى سويسرا، مما أثار جدلًا واسعًا، خاصة وأنه كان المصنف الأول عالميًا ولم يُصدر الفيفا أي مبرر لذلك.