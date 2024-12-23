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نيس يكشف "لمصراوي" سبب تواجد محمد عبد المنعم في مصر

02:54 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

محمد عبد المنعم

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كتب - هادي المدني:

نشر لاعب نادي الوكرة القطري، حمدي فتحي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة مع زميله محمد عبد المنعم، أثناء أدائهما التدريبات على استاد القاهرة الدولي.

وكشف المتحدث الإعلامي لنادي نيس الفرنسي، نيكولا بيرنار، سبب تواجد محمد عبد المنعم في مصر، وظهوره في تدريبات فردية داخل استاد القاهرة الدولي.

وأوضح بيرنار في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن محمد عبد المنعم حصل على أسبوع أجازة ويحق له الذهاب أينما شاء، لذلك فضل استكمال عملية تأهله في مصر.

وكان قد أعلن نادي نيس إصابة المدافع المصري، محمد عبد المنعم في عضلة ربلة الساق.

محمد عبد المنعم مع حمدي فتحي

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عبد المنعم حمدي فتحي نادي نيس
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