أرسنال في ورطة.. 7 مباريات حاسمة دون بوكايو ساكا بسبب الإصابة



كتب - محمد عبدالهادي:



بات فريق أرسنال في ورطة كبيرة بعد الكشف عن فترة غياب نجم الفريق، بوكايو ساكا، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز"، أن إصابة بوكايو ساكا في العضلة الخلفية للفخذ، مما سيؤدي إلى غيابه عن المباريات المقبلة لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع.



وبالتالي لن يتمكن اللاعب من المشاركة في عدة مباريات مهمة لناديه في الفترة المقبلة، بما في ذلك:



المباريات التي سيغيب عنها بوكايو ساكا:



1- أرسنال ضد إيبسويتش تاون – الجمعة 27 ديسمبر 2024 – الدوري الإنجليزي.

2- برينتفورد ضد آرسنال – الأربعاء 1 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.

3- برايتون ضد آرسنال – السبت 4 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.

4- أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد – الأربعاء 8 يناير 2025 – كأس كاراباو.

5- أرسنال ضد مانشستر يونايتد – الأحد 12 يناير 2025 – كأس الاتحاد الإنجليزي.

6- أرسنال ضد توتنهام – الأربعاء 15 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.

7- أرسنال ضد أستون فيلا – السبت 18 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.