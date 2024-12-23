خُماسي من الأهلي.. التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

"لاعب هداف".. أبو تريكة يعلق على أداء وسام أبو علي مع الأهلي في مباراة

تاريخي.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

تواجد 5 لاعبين من النادي الأهلي في التشكيل المثالي للجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حسب موقع الإحصائيات الرياضية "صوفا سكور".

وحصل المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، على أعل تقييم في التشكيل المثالي 9.0 وهو نفس تقييم لاعب خط الوسط إمام عاشور.

وتواجد أيضًا الثلاثي، بيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق، في التشكيل المثالي.

يُذكر أن النادي الأهلي فاز على نظيره شباب بلوزداد الجزائرية بنتيجة 6-3 على استاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات اليوم

بعد فسخ عقده.. 5 محطات فارقة في مسيرة محمود علاء الكروية