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خُماسي من الأهلي.. التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

01:20 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي يحتفل بهدفه الثاني ضد بلوزداد (1)
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    احتفال وسان أبو علي بهدفه
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    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
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    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
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كتب - محمد القرش:

تواجد 5 لاعبين من النادي الأهلي في التشكيل المثالي للجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حسب موقع الإحصائيات الرياضية "صوفا سكور".

وحصل المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، على أعل تقييم في التشكيل المثالي 9.0 وهو نفس تقييم لاعب خط الوسط إمام عاشور.

وتواجد أيضًا الثلاثي، بيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق، في التشكيل المثالي.

يُذكر أن النادي الأهلي فاز على نظيره شباب بلوزداد الجزائرية بنتيجة 6-3 على استاد القاهرة الدولي.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

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