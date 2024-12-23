لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
14:30

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

كومو

الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش

- -
20:45

ناسيونال ماديرا

جميع المباريات

إعلان

آرون رامسديل يرتدي قفازات خاصة بـ4 أصابع فقط.. ما السبب؟

01:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون (4)
  • عرض 9 صورة
    آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون (1)
  • عرض 9 صورة
    آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون (5)
  • عرض 9 صورة
    آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون يرتدي قفاز خاص (1)
  • عرض 9 صورة
    آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون (2)
  • عرض 9 صورة
    آرون رامسديل حارس ساوثهامبتون يرتدي قفاز خاص (2)
  • عرض 9 صورة
    آرون رامسديل حارس مرمى نادي أرسنال
  • عرض 9 صورة
    ميكيل أرتيتا وآرون رامسديل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة ساوثهامبتون وفولهام التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، ارتداء الحارس آرون رامسديل قفازات خاصة بـ4 أصابع بدلا من 5.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حارس المرمى الإنجليزي ارتدى قفاز خاص في مباراة الأمس، بسبب إجرائه عملية جراحية في أصبعه.

وعاد آرون رامسديل إلى المشاركة في المباريات مرة أخرى بعد غياب دام شهر، بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس صاحب الـ 26 عاما للإصابة في مباراة ساوثامبتون وولفرهامبتون في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل رامسديل عن نادي أرسنال في بداية الموسم الجاري، بعدما خسر مكانه الأساسي للحارس الإسباني ديفيد رايا.

اقرأ أيضًا:

حسين الشحات يقترب من معادلة متعب في القائمة الأفريقية لهدافي الأهلي عبر التاريخ

مواعيد مباريات اليوم

آرون رامسديل أرسنال الدوري الإنجليزي قفازات آرون رامسديل ساوثهامبتون وفولهام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية