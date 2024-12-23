آرون رامسديل يرتدي قفازات خاصة بـ4 أصابع فقط.. ما السبب؟

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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة ساوثهامبتون وفولهام التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، ارتداء الحارس آرون رامسديل قفازات خاصة بـ4 أصابع بدلا من 5.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حارس المرمى الإنجليزي ارتدى قفاز خاص في مباراة الأمس، بسبب إجرائه عملية جراحية في أصبعه.

وعاد آرون رامسديل إلى المشاركة في المباريات مرة أخرى بعد غياب دام شهر، بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس صاحب الـ 26 عاما للإصابة في مباراة ساوثامبتون وولفرهامبتون في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل رامسديل عن نادي أرسنال في بداية الموسم الجاري، بعدما خسر مكانه الأساسي للحارس الإسباني ديفيد رايا.

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