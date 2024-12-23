لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
14:30

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

كومو

الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش

- -
20:45

ناسيونال ماديرا

جميع المباريات

إعلان

تاريخي.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

10:08 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 11 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح 1
  • عرض 11 صورة
    صلاح من مباراة مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح في إحدى المباريات أمام مان سيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

اقترب اللاعب المصري، محمد صلاح، من معادلة الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال والدوري الإنجليزي، في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على توتنهام هوتسبر 6-3، ليصل إلى الهدف رقم 172 له الريدز عبر التاريخ.

ويتبقى للجناح المصري 3 أهداف فقط من معادلة تيري هنري، واحتلال المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

8.محمد صلاح - 172 هدفا في 279 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات اليوم

مروان حمدي يكشف "لمصراوي" سر احتفاله ضد بيراميدز.. ويوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

محمد صلاح تيري هنري هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025 الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان