تاريخي.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

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كتب - محمد القرش:

اقترب اللاعب المصري، محمد صلاح، من معادلة الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال والدوري الإنجليزي، في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على توتنهام هوتسبر 6-3، ليصل إلى الهدف رقم 172 له الريدز عبر التاريخ.

ويتبقى للجناح المصري 3 أهداف فقط من معادلة تيري هنري، واحتلال المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

8.محمد صلاح - 172 هدفا في 279 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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