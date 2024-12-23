تاريخي.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟
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كتب - محمد القرش:
اقترب اللاعب المصري، محمد صلاح، من معادلة الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال والدوري الإنجليزي، في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ.
وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على توتنهام هوتسبر 6-3، ليصل إلى الهدف رقم 172 له الريدز عبر التاريخ.
ويتبقى للجناح المصري 3 أهداف فقط من معادلة تيري هنري، واحتلال المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ
1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة
2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة
3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة
4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة
5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة
6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة
7.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة
8.محمد صلاح - 172 هدفا في 279 مباراة
9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة
10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة
يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.
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