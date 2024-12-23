ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات الحضري.. صالح جمعة في الجيم.. احتفال لاعبي الأهلي

"نحن بعيدون".. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده والفوز بالكرة الذهبية

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وشارك نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، رفقة عائلته.

وقام النجم الفلسطيني وسام أبو علين بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، صورة والدته ووالدته للاحتفال بعيد زواجهم.

وحرص أشرف داري لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته رفقة المارد الأحمر في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وقام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، بنشر صورة له عبقر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه من داخل صالة الجيم.

كما شارك رامي ربيعة لاعب الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه، على موقع "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في حفلة رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهو يؤدي بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.