"بعد ثلاثية بلوزداد".. وسام أبو علي يقتحم قائمة تاريخية مع الأهلي في أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي، تألقه رفقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف البطولات التي يشارك فيها.

وسجل أبو علي ثلاثية، في فوز المارد الأحمر على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا هو الهاتريك الثاني لأبو علي رفقة النادي الأهلي، بعدما أحرز هاتريك في مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، في لقاء الجولة 23 ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

وهذا هو الهاتريك الأول للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ هاتريك محمود عبدالمنعم كهربا في مارس 2023، عندما سجل ثلاثية في مرمى القطن الكاميروني في النسخة الماضية بالبطولة.

ويعد هذا هو الهاتريك رقم 11 في تاريخ مشاركات الأهلي في أفريقيا، حيث سبقه كل من: "محمود كهربا، محمود الخطيب الذي سجل هاتريك 3 مرات، زكريا ناصف، حسام حسن، خالد بيبو، محمد أبو تريكة، وليد أزارو، حسين الشحات وآخيراً وسام أبو علي".

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