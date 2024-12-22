أتالانتا يتصدر الدوري الإيطالي بثلاثية في مرمى إمبولي

انتهت مباراة أتالانتا وإمبولي التي اقيمت علي ملعب جويس اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحقق فريق أتالانتا الفوز علي نظيره إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أتليتي أزوري إيطاليا.

سجل هدف إمبولي الأول: لورينزو كولومبو في الدقيقة 13

سجل هدف أتالانتا الأول: شارل دي كيتيلير في الدقيقة 34

سجل هدف أتالانتا الثاني: أديمولا لوكمان في الدقيقة 1+45

سجل هدف إمبولي الثاني: سيباستيانو اسبوزيتو في الدقيقة 57

سجل هدف أتالانتا الثالث: شارل دي كيتيلير في الدقيقة 86

وحافظ فريق أتالانتا على انتصاراته وتصدره لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بينما احتل إمبولي المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.