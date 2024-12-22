"لاعب هداف".. أبو تريكة يعلق على أداء وسام أبو علي مع الأهلي في مباراة شباب بلوزداد

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كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أداء المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وقال أبو تريكة في تصريحات، خلال ظهوره بالاستديو التحليلي، عبر قناة "بي إن سبورتس": "بقالنا كتير ماشفناش لاعيبة الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

وأضاف: "وسام أبو علي لاعب مميز وهداف، ربنا يحفظه ويبعد عنه الإصابات والغرور، خاصة بعدما أصبح أحد النجوم في الأهلي خلال الفترة الماضية".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "فوز الأهلي اليوم على شباب بلوزداد، مصالحة جيدة من اللاعبين للجماهير بعد هزيمة باتشوكا والغضب الجماهيري الكبير".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنتيجة شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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