أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية

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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه الكبير على حساب شباب بلوزداد الجزائري، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية، السبب في ذلك عدم دعم الجماهير للاعبين في بداية اللقاء، وهذا أمر لم يكن جيد وفي كرة القدم معروف أنه سيكون هناك يوم ونقع في النتيجة".

وأضاف: "لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول ولكننا نجحنا في تسجيل هدف التعادل قبل الاستراحة، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، حول ضرورة اللعب بشكل إيجابي وهو ما حدث وتمكنا من تسجيل خمسة أهداف في الشوط الثاني".

وتابع: "لدينا جماهير عظيمة ومن حقهم الغضب في بعض الأوقات، توقعنا مساندتهم اليوم نظرا لصعوبة اللقاء في هذه البطولة، لا يوجد فريق يفوز طول الوقت ونريد الفوز في كل لقاء

ولكن أوقات يحصل إخفاق والجمهور ساعدنا في الأداء بالشوط الثاني".

وواصل: "نحتاج دعم الجماهير وفخور بوجودهم معنا، لا بد أن يكون هناك احترام متبادل من جميع الأطراف، مينفعش تشتم لاعب قبل اللقاء وإن شاء الله سنفتح صفحة جديدة مع الجمهور بعد الفوز والأداء الكبير".

واختتم كولر تصريحاته: " خالد عبد الفتاح، لاعب مهم جدًا بالنسبالي في الفريق، خاصة وأنه يلعب في أكثر من مركز".

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