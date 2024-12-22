أهداف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
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كتب - محمد القرش:
شهدت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، 7 أهداف.
وفاز المارد الأحمر على منافسه الجزائري بسداسية مقابل هدف على ملعب استاد القاهرة الدولي.
سجل أهداف الأهلي: وسام أبو علي (3)، حسين الشحات، بيرسي تاو، إمام عاشور.
وتصدر الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 أهداف، متفوقا على الوصيف أورلاندو بايرتس صاحب الـ 5 نقاط.
🟣🎥 تقرير خاص | الأهلي حامل اللقب يحسم قمة مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بفوزِه على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 6 - 1
🎙️تقرير | هاشم السادة @hashimalsada27 pic.twitter.com/MfB8tVtjEV
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 22, 2024
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