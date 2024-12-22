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أهداف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

10:44 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 13 صورة
    خالد عبد الفتاح من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 13 صورة
    رسالة جماهير الأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    رسالة جماهير الأهلي
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، 7 أهداف.

وفاز المارد الأحمر على منافسه الجزائري بسداسية مقابل هدف على ملعب استاد القاهرة الدولي.

سجل أهداف الأهلي: وسام أبو علي (3)، حسين الشحات، بيرسي تاو، إمام عاشور.

وتصدر الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 أهداف، متفوقا على الوصيف أورلاندو بايرتس صاحب الـ 5 نقاط.

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