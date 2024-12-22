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"الأفضل في العالم".. سلوت يتغنى بمحمد صلاح بعد الفوز على توتنهام

10:20 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
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    أرني سلوت 1 (1)
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    محمد صلاح
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    أرني سلوت
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح
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    أرني سلوت (1)
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    لحظة تسديد صلاح ركلة الجزاء
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    آرني سلوت
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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كتب - محمد القرش:

تغنى المدرب الهولندي، آرني سلوت، بمحمد صلاح في تصريحات صحفية عقب الفوز على توتنهام هوتسبر بسداسية مقابل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت عبر شبكة "سكاي سبورتس": "محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من أفضل اللاعبين في العالم، وإلا فلن يتواجدا في نادي مثل ليفربول".

وأضاف: "استحقينا الفوز ضد توتنهام، بعدما قدمنا أداءً جيدًا خلال معظم مجريات المباراة".

ومن جانب آخر، أوضح صلاح: "لعبنا بشكل جيد اليوم على المستوى الهجومي، واستقبلنا 3 أهداف لذلك يجب علينا التحسن دفاعيا".

وأردف: "تحدثت مع فان دايك عن استقبالنا الكثير من الأهداف، لكنها نتيجة جيدة، حيث نأمل الاستمرار على هذا النحو خلال الفترة المقبلة".

وأتم الجناح المصري: "لم يتواصل معي أي أحد من أجل تجديد عقدي مع ليفربول".

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