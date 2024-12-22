"الأفضل في العالم".. سلوت يتغنى بمحمد صلاح بعد الفوز على توتنهام
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كتب - محمد القرش:
تغنى المدرب الهولندي، آرني سلوت، بمحمد صلاح في تصريحات صحفية عقب الفوز على توتنهام هوتسبر بسداسية مقابل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سلوت عبر شبكة "سكاي سبورتس": "محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من أفضل اللاعبين في العالم، وإلا فلن يتواجدا في نادي مثل ليفربول".
وأضاف: "استحقينا الفوز ضد توتنهام، بعدما قدمنا أداءً جيدًا خلال معظم مجريات المباراة".
ومن جانب آخر، أوضح صلاح: "لعبنا بشكل جيد اليوم على المستوى الهجومي، واستقبلنا 3 أهداف لذلك يجب علينا التحسن دفاعيا".
وأردف: "تحدثت مع فان دايك عن استقبالنا الكثير من الأهداف، لكنها نتيجة جيدة، حيث نأمل الاستمرار على هذا النحو خلال الفترة المقبلة".
وأتم الجناح المصري: "لم يتواصل معي أي أحد من أجل تجديد عقدي مع ليفربول".
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