لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

6 1
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 6
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

4 2
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"تحية جده".. حفيد موسوليني يسجل هدفاً مع يوفي ستابيا والجمهور يحتفل (فيديو)

10:14 م الأحد 22 ديسمبر 2024

يوفي ستابيا (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نجح رومانو موسوليني لاعب فريق يوفي ستابيا، في تسجيل هدف فوز فريقه في مرمى تشيزينا إف سي، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويعد رومانو موسوليني لاعب فريق يوفي ستابيا، هو نجل فلورياني موسوليني حفيد موسوليني حاكم إيطاليا، خلال الفترة من 1922 حتى عام 1943.

وعقب إحراز رومانو للهدف، حرصت الجماهير على الاحتفال معه وتقديم التحية له، عن طريق الاحتفال بإشارة موسوليني.


أقرأ أيضاً:
بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رومانو موسوليني يوفي ستابيا تشيزينا إف سي حفيد موسوليني الدوري الإيطالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأفضل في العالم".. سلوت يتغنى بمحمد صلاح بعد الفوز على توتنهام

إعلان

إعلان