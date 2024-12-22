"تحية جده".. حفيد موسوليني يسجل هدفاً مع يوفي ستابيا والجمهور يحتفل (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

نجح رومانو موسوليني لاعب فريق يوفي ستابيا، في تسجيل هدف فوز فريقه في مرمى تشيزينا إف سي، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويعد رومانو موسوليني لاعب فريق يوفي ستابيا، هو نجل فلورياني موسوليني حفيد موسوليني حاكم إيطاليا، خلال الفترة من 1922 حتى عام 1943.

وعقب إحراز رومانو للهدف، حرصت الجماهير على الاحتفال معه وتقديم التحية له، عن طريق الاحتفال بإشارة موسوليني.

الخبر الذي ستقرأه حقيقيّ، والفيديو الذي ستُشاهد ليس معدلًا بالذكاء الاصطناعي.



رومانو موسيليني (والده يكون حفيد موسيليني ما غيره)، سجل هدفًا مع يوفي ستابيا بالدرجة الثانية في إيطاليا، فاحتفل الجمهور عبر القيام بالتحية الشهيرة!!

pic.twitter.com/X9hZAcNW8z — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) December 22, 2024



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