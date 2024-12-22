تصريحات مثيرة من صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول
كتب - محمد القرش:
واصل اللاعب المصري، محمد صلاح، إثارة الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.
وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "لعبنا بشكل جيد اليوم على المستوى الهجومي، واستقبلنا 3 أهداف لذلك يجب علينا التحسن دفاعيا".
وأضاف: "تحدثت مع فان دايك عن استقبالنا الكثير من الأهداف، لكنها نتيجة جيدة، حيث نأمل الاستمرار على هذا النحو خلال الفترة المقبلة".
وعند سؤاله عن تجديد عقده مع ليفربول أجاب: "لم يتواصل معي أي أحد من أجل تجديد عقدي مع ليفربول".
يُذكر أن صلاح سجل هدفين وصنع آخرين في فوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 6-3.
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